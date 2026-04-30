Пока вы спали: коррупционная схема Киева и планы США на военных в Германии

Проект Киева по экспорту дронов сочли схемой по отмыванию денег ЕС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинская инициатива Drone Deals по экспорту дронов, по его мнению, представляет собой коррупционную схему для отмывания европейских средств, выделяемых на вооружение. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что проект создаёт иллюзию самостоятельного производства вооружений на Украине и снижает критику со стороны европейских доноров.

Также, по его словам, подобные структуры могут использоваться для включения украинских компаний в цепочки распределения средств с последующим возвратом части денег в виде «благодарностей» европейским политикам.

США вскоре примут решение о сокращении контингента в ФРГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность сокращения численности своего военного контингента, размещённого на территории Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный вопрос сейчас находится на стадии изучения, и окончательное решение будет принято в ближайшее время. Трамп отметил, что Вашингтон анализирует целесообразность такого шага с учётом текущей военно-политической обстановки.

Он добавил, что США продолжают оценивать свои стратегические интересы в Европе перед принятием решения.

Посол Ирана в Каире заявил, что США проиграли войну с республикой

Посол Ирана в Египте Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что США, по его оценке, проиграли противостояние с Ираном и теперь пытаются компенсировать это на дипломатическом уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что Вашингтон потерпел неудачи не только в военной сфере, но также в экономике, энергетике и валютной системе, включая снижение роли доллара в расчётах. По его словам, несмотря на это, США стремятся добиться политического результата через переговоры.

Дипломат также отметил, что Иран, по его мнению, после «нападений» имеет право не вести переговоры, а выдвигать собственные требования.

У экс-замминистра транспорта Семенова взыскали свыше 6 млрд рублей

Никулинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества, связанного с бывшим замминистра транспорта Алексеем Семеновым и его доверенными лицами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, активы на сумму свыше 6 млрд рублей были приобретены коррупционным путём.

В доход государства обращены доли в компаниях, недвижимость в разных регионах, автомобили, яхта, мотоцикл и предметы роскоши, а также взысканы денежные средства и госпошлина.

Киев начал применять аналоги Starlink в зоне СВО

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины начали использовать в зоне спецоперации европейские аналоги системы Starlink. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь может идти о тестировании низкоорбитальной спутниковой группировки связи ЕС IRIS², которая рассматривается как возможная альтернатива Starlink.

Марочко утверждает, что такие выводы сделаны после изучения обломков сбитого украинского беспилотника, где якобы была изменена система навигации и связи.