ЕС назвал Венгрии шаги для разблокировки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, какие шаги необходимо выполнить Венгрии для разблокировки около €17 млрд из фондов ЕС.

По ее словам, средства остаются замороженными из-за претензий к вопросам коррупции и соблюдения принципов верховенства права. При этом Брюссель готов работать с Будапештом для решения этого вопроса.

О встрече в Брюсселе также сообщил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он заявил, что диалог с Еврокомиссией продвигается.

По его оценке, стороны уже приблизились к соглашению. Мадьяр допустил, что доступ к средствам может быть открыт в конце мая.

Ожидается, что документы по договоренности могут подписать 25 мая в Брюсселе.