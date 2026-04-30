Полученные из-за пошлин деньги вернут компаниям в США

Власти США в начале мая могут начать возврат средств, уплаченных в виде пошлин на импорт, введённых президентом Дональдом Трампом. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на постановление.

Напомним, 20 февраля Верховный суд США вынес решение, согласно которому закон о чрезвычайных экономических полномочиях не позволяет главе Белого дома апеллировать к этому документу для обоснования введения пошлин.

Таким образом, действия Трампа были признаны выходящими за рамки его полномочий.

Решение суда касается пошлин, которые администрировала американская таможня. Теперь компании-импортёры смогут вернуть уплаченные суммы. Процесс затронет огромное количество товаров, попавших под действие торговых ограничений.

Ожидается, что объём возвратов может составить миллиарды долларов. В Белом доме пока не комментируют ситуацию.

