Назван главный гарант ядерной сделки США и Ирана

Совет безопасности ООН может выступить в качестве международного гаранта потенциальной ядерной сделки между Соединёнными Штатами и Ираном. Об этом 30 апреля заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями».

Дипломат пояснил, что будущий документ может быть подкреплён резолюцией Совбеза. По словам Ульянова, если гарантом окажется резолюция СБ ООН, то Москва с высокой долей вероятности поддержит такой документ.

Однако перед этим необходимо будет ознакомиться с финальным текстом соглашения, подчеркнул дипломат.

Постпред РФ также отметил, что нынешняя ситуация вокруг иранской ядерной программы не устраивает ни одну из сторон. По его мнению, предпосылки для заключения нового соглашения взамен истекшего Совместного всеобъемлющего плана действий в настоящее время существуют.