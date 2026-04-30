США задумали новую коалицию: что станет с НАТО

Американская администрация обратилась к другим странам с предложением присоединиться к новой международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Госдепартамент разослал американским посольствам телеграммы с описанием инициативы. Ведомство попросило дипломатов убеждать иностранные правительства участвовать в ней.

Согласно данным издания, новая возглавляемая США коалиция займётся обменом информацией, координацией дипломатических усилий и обеспечением соблюдения санкций. В телеграмме советует предлагать другим странам стать «дипломатическими и/или военными партнёрами».

Ранее президента Дональд Трамп призвал страны НАТО обеспечить безопасный проход коммерческих судов. Однако эта идея не увенчалась успехом.