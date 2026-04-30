Зеленскому напомнили о «кормящей руке» после его слов о Вэнсе

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его заявление о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе.

Об этом он высказался в соцсети X.

«Он выдает желаемое за действительное или кусает руку, которая его кормит?» — задался вопросом журналист.

Ранее Зеленский в интервью Newsmax раскритиковал Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Украине. Он заявил, что, если вице-президент гордится тем, что не помогает Киеву, «значит, он помогает русским».