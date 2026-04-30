В Госдепе заявили о готовности РФ и КНР обсуждать снижение ядерных рисков

Россия и Китай проявляют готовность к обсуждению вопросов снижения ядерных рисков, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон воодушевлен этим фактом.

«Наши российские и китайские коллеги проявили некоторую готовность к взаимодействию по этим вопросам», — указал сотрудник Госдепа.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что США хотят более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.