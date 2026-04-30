Дмитриев предупредил Мерца о «чёрной метке» от Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал чёрной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Чёрная метка для барахтающегося Мерца», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ контингента ВС США.