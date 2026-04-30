В СЕНТКОМ заявили, что США продолжают блокаду Ормузского пролива

Глава центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что Соединённые Штаты полны решимости продолжить блокаду Ормузского пролива.

«Блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить её полное соблюдение», — говорится в заявлении Купера в соцсети Х.

При этом он добавил, что в среду, 29 апреля, американские военные развернули 42-е судно, пытавшееся миновать Ормузский пролив.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что морская блокада Ормузского пролива не позволит США одержать победу в конфликте с Ираном.

В Press TV между тем писали, что Иран предпримет беспрецедентные меры в случае продолжения блокады.