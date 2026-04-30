Оговорка Трампа: он объявил Украину побежденной, но перепутал ее с Ираном

После общения с российским лидером, в ходе которого обсуждалось возможное перемирие на 9 Мая и ситуация на Ближнем Востоке, американский лидер вышел к прессе.

На вопрос о том, какой из конфликтов — украинский или иранский — завершится быстрее, Трамп категорично ответил: «Я думаю, Украина в военном плане побеждена».

Он добавил, что об этом не узнать из «фейковых новостей», и призвал журналистов обратить внимание на флот.

Однако дальнейшие слова президента вызвали недоумение. Описывая «военное поражение», Трамп заявил, что у страны было 159 кораблей, и каждый из них сейчас находится под водой.

Аналитики сразу же указали на явную неточность: военно-морской флот Украины никогда не располагал таким количеством боевых единиц. Зато цифра «159 кораблей» является устойчивым нарративом Трампа в отношении Ирана, чей флот, по его утверждениям, был полностью уничтожен американскими военными в Ормузском проливе.

Эта путаница породила волну обсуждений в мировых СМИ. Сам Трамп также предположил, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться по «схожему графику».

Позднее он пояснил, что предлагал Путину «небольшое прекращение огня», охарактеризовав их разговор как «очень хороший» и выразив надежду на быстрое решение. Таким образом, громкое заявление о поражении Украины оказалось либо оговоркой, либо смешением двух разных военных театров в сознании американского лидера.