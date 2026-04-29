Приемная дочь "лейтенанта Коломбо" покончила с собой

В Лос-Анджелесе произошла трагедия: приёмная дочь известного актёра Питера Фалька, прославившегося ролью лейтенанта Коломбо, Жаклин, покончила с собой. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на источники, близкие к семье.

По предварительным данным, инцидент произошёл в её доме.

Причины, побудившие Жаклин к столь радикальному шагу, пока не раскрыты. Семья актёра находится в шоке от произошедшего и просит уважать их личное пространство в это трудное время.

Питер Фальк, который ушёл из жизни в 2011 году, оставил после себя множество поклонников и яркое наследие в мире кино. Трагедия с его дочерью стала неожиданным ударом для всех, кто знал её и семью Фалько