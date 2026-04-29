В Тбилиси заявили, что в ЕС осознали важность диалога с Грузией

Европейский союз осознал необходимость диалога с Грузией, но не знает, как его возобновить. Об этом заявила глава МИД страны Мака Бочоришвили Первому каналу Грузии.

«Там осознают, что диалог с Грузией является необходимым, однако у них существуют, видимо, разногласия относительно того, как должен возобновиться диалог», — сказала Бочоришвили.

Позиция Грузии по данному вопросу остается прежней — Тбилиси не приостанавливал диалог с Брюсселем, не создавал причины для этого.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что большинство стран Евросоюза считают необходимым ввести санкции в отношении Грузии, но одна страна их блокирует.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

