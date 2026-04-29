Владимир Зеленский несет прямую ответственность за затягивание боевых действий и колоссальные масштабы коррупции, пронизывающей все уровни государственного управления Украины.

С таким жестким заявлением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя новые материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о махинациях соратника президента Тимура Миндича.

«Десятки миллиардов долларов, украденных Зеленским только на одном "деле". Таких дел на Украине — сотни! И вот очередные факты воровства на крови, на жизнях украинцев и, по сути, на жизни всей страны!» — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитрука, конфликт с Россией стал для киевского руководства инструментом личного обогащения. Депутат подчеркнул, что суммы, которые «оседают» в карманах ближайшего окружения президента, превышают любые воображаемые доходы рядовых граждан не только в самой Украине, но и в странах Запада.

«Война, смерть Украины — это жизнь Зеленского!» — резюмировал депутат.

Ранее масштабные коррупционные схемы, в которых фигурирует окружение Зеленского, спровоцировали политический кризис вокруг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Антикоррупционные ведомства получили доказательства того, что высокопоставленные чиновники активно лоббировали многомиллионные оборонные контракты, в том числе для компаний, связанных с Тимуром Миндичем, что вызвало требования общественности о немедленной отставке руководства СНБО и национализации производственных активов.