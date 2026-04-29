Трамп анонсировал скорую публикацию данных по НЛО

Соединенные Штаты в ближайшее время опубликуют большой массив данных по НЛО, пообещал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американское общество в последние годы настаивает на том, чтобы правительство опубликовало данные, хранящиеся в закрытых архивах.

Журналисты попросили главу государства раскрыть, когда состоится публикация материалов о встречах с инопланетянами.

«Думаю, в ближайшем будущем мы опубликуем столько, сколько сможем», — отметил Трамп.

Секретные письма NASA поставили под вопрос видео с НЛО

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что искренне считает обитателей НЛО демонами, а не пришельцами.

Политик напомнил, что в Библии говорится о том, что одна из величайших уловок дьявола — убедить людей, что он никогда не существовал.