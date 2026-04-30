Фон дер Ляйен назвала Мадьяру условия для разблокировки замороженных средств ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х заявила, что озвучила лидеру победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петеру Мадьяру условия передачи замороженных средств из европейского бюджета. Их встреча прошла в Брюсселе 29 апреля. "Мы обсудили шаги, необходимые для разблокировки средств ЕС, предназначенных для Венгрии", — написала глава ЕК. Она напомнила, что средства были заморожены "из-за коррупции и проблем с соблюдением верховенства права" в Венгрии. Фон дер Ляйен подчеркнула, что готова поддержать работу по решению этих проблем и возвращению страны к общим европейским ценностям. При этом она не назвала Мадьяру сроки разблокирования финансирования. Замороженными оказались €17 млрд, которые были выделены Венгрии в рамках Фонда сплоченности (развития депрессивных регионов ЕС) и Фонда восстановления стран Евросоюза после пандемии. Мадьяр по итогам серии встреч с руководством ЕС в Брюсселе заявил, что соглашение, которое позволит Будапешту получить заблокированные средства из европейского бюджета, может быть заключено в конце мая. Он отметил, что планирует вернуться в Брюссель уже в статусе премьер-министра, чтобы подписать документ и обеспечить доступ Венгрии к замороженным миллиардам.