Фон дер Ляйен поставила условие Мадьяру для получения средств ЕС

Петер Мадьяр, глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», ознакомился с условиями выделения ранее замороженных средств из европейского бюджета, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, встреча главы ЕК и будущего премьера Венгрии (официальная процедура приведения политика к присяге назначена на 9 мая) состоялась в среду, 29 апреля.

«Мы обсудили шаги, необходимые для разблокировки средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены из-за коррупции и проблем с соблюдением верховенства права», — заметила фон дер Ляйен.

Чиновница уточнила, что Брюссель готов поддержать работу венгерского кабмина по решению этих проблем и возвращению к общим европейским ценностям.

Напомним, что из-за отказа прежней администрации провести ряд реформ, Евросоюз заморозил около €35 млрд, предназначенных для Венгрии.

Ранее Мадьяр сообщил, что после прихода к власти подпишет соглашение, по итогам которого Венгрии будут выделены ранее заблокированные средства из фондов ЕС.

Политик уточнил, что подписание сделки намечено на конец мая. Он добавил, что после этого Будапешт получит «триллионы форинтов из фондов ЕС».