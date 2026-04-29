Axios: Трамп намерен продолжать блокаду Ирана, пока Тегеран не согласится на сделку
Президент США Дональд Трамп в разговоре с изданием Axios заявил, что будет продолжать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, которая устранит опасения Вашингтона по поводу иранской ядерной программы.
Глава Белого дома добавил, что считает блокаду несколько более эффективным инструментом давления, чем бомбардировки. Одновременно Трамп отметил, что рассмотрит возможность военных действий, если Иран по-прежнему будет стоять на своем.
"Блокада несколько эффективнее бомбардировок. Они (иранцы. - Прим. "РГ") задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия, - заявил Трамп. - Они хотят урегулировать вопрос. Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Я не хочу снимать блокаду, потому что не хочу, чтобы у них было ядерное оружие".
Американский президент также добавил, что иранские нефтехранилища и нефтепроводы "на грани взрыва", поскольку Иран не может экспортировать нефть из-за блокады.
Ранее Трамп заявил, что Иран признал, что находится в "состоянии коллапса", обратившись к Вашингтону с просьбой как можно скорее открыть Ормузский пролив.
"Иран только что сообщил нам, что он находится в "состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы как можно скорее открыли Ормузский пролив, пока они пытаются разобраться со своей ситуацией с руководством (и я верю, что им это удастся!)", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.