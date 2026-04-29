Трамп заявил Путину, что сделка по Украине близка

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются схожих оценок поведения украинских властей во главе с Зеленским.

«Подстрекаемые европейцами и при их поддержке Киев ведёт линию на затягивание конфликта», - сформулировал он общую позицию двух президентов.

Тем не менее, Трамп, по словам Ушакова, верит, что сделка , которая положит конец противостоянию на Украине, близка.

По его просьбе Владимир Путин охарактеризовал обстановку в зоне боевого соприкосновения, отметив, что российские войска теснят позиции ВСУ по всем направлениям.

«Было упомянуто, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс тел (погибших солдат), а Украина РФ - чуть более 500», - добавил Ушаков.

Путин, по его славам, заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае. Для Москвы предпочтительно, чтобы это было сделано в ходе переговоров, однако для этого Зеленский должен положительно отреагировать «на известные предложения, которые неоднократно излагались в том числе и американской стороной».