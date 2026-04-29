СМИ: Россия и Иран «направили мощный сигнал» США и Израилю
Авторы турецкой газеты Hürriyet заявили, что Россия и Иран «направили мощный сигнал» США и Израилю. Об этом сообщает «Иносми».
Как считают авторы издания, визит в Россию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи является «напоминанием» о том, что связи Москвы и Тегерана важны для властей этих стран. Кроме того, в источнике сообщили, что в случае новых атак США и Израиля Иран «не останется в одиночестве».
«Состоявшийся на днях визит иранской делегации в Россию можно считать новым поворотным моментом сразу в нескольких отношениях.Россия не стремилась выходить на первый план в конфликте с Ираном. Возможно, одной из причин этого была приостановка антироссийских санкций в связи с ситуацией в Ормузском проливе. <...> Иран же развеял представление, что борется в одиночку. Сев за стол с российской делегацией, Тегеран послал сигнал непосредственно Трампу», — сообщили в газете.
Помимо этого, издание также сообщает, что между Россией и Ираном существует значительный поток поставок через Каспийское море по маршруту «Астрахань — Бендер-Энзели». Ранее Израиль атаковал объекты на Каспийском побережье Ирана — по мнению авторов газеты, настоящей мишенью Ирана мог быть именно каспийский коридор.
«И с этим связан второй сигнал, который был дан состоявшейся на днях встречей. Сам факт российско-иранских переговоров в данный момент служит объявлением друзьям и врагам о том, что в случае продолжения конфликта Иран получит поддержку через Каспийское море», — пишет газета.