Авторы турецкой газеты Hürriyet заявили, что Россия и Иран «направили мощный сигнал» США и Израилю. Об этом сообщает «Иносми».

Как считают авторы издания, визит в Россию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи является «напоминанием» о том, что связи Москвы и Тегерана важны для властей этих стран. Кроме того, в источнике сообщили, что в случае новых атак США и Израиля Иран «не останется в одиночестве».

«Состоявшийся на днях визит иранской делегации в Россию можно считать новым поворотным моментом сразу в нескольких отношениях. Россия не стремилась выходить на первый план в конфликте с Ираном. Возможно, одной из причин этого была приостановка антироссийских санкций в связи с ситуацией в Ормузском проливе. <...> Иран же развеял представление, что борется в одиночку. Сев за стол с российской делегацией, Тегеран послал сигнал непосредственно Трампу», — сообщили в газете.

Помимо этого, издание также сообщает, что между Россией и Ираном существует значительный поток поставок через Каспийское море по маршруту «Астрахань — Бендер-Энзели». Ранее Израиль атаковал объекты на Каспийском побережье Ирана — по мнению авторов газеты, настоящей мишенью Ирана мог быть именно каспийский коридор.