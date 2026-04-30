Трамп предложил Путину небольшое перемирие на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему организовать перемирие на Украине. Выступление президента США транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Трамп считает, что президент России может поддержать такое предложение. «У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и он может это сделать», — сказал глава Белого дома, допустив, что вскоре Путин может «что-нибудь объявить».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. В прошлый раз перемирие было объявлено в честь Пасхи. Оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.