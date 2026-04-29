Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о том, что победа в военном конфликте с Россией для него означает возвращение всех утерянных территорий.

— Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет оккупированные территории. А если не он, то его сын. Вот что для меня победа, — передает слова дипломата Lenta.ru.

Примечательно, что у бывшего главнокомандующего ВСУ нет сыновей. Он воспитывает двух дочерей.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вывод ВСУ из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем.

Журналист Кристофер Миллер заявил, что российские войска якобы перебрасывают резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября текущего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ из Донбасса и сделать это надо было «еще вчера».

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что если бы Киев согласился передать под контроль Москвы территорию всей Донбасса, то это дало бы возможность обсуждать многие другие вопросы.