Трамп назвал условие снятия блокады с Ирана

Военные будут продолжать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от своей ядерной программы, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Axios.

Американский лидер 12 апреля, на фоне провала переговоров в Исламабаде и ухудшения позиции Вашингтона, анонсировал полную блокаду Ормузского пролива.

13 апреля флот США приступил к блокаде. Для выполнения миссии были направлены 15 кораблей различных типов.

«Блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки. Они [иранцы] задыхаются, как забитая свинья. И дальше им будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия», — резко высказался Трамп.

По его словам, Тегеран просит снять блокаду. Вместе с тем, у Белого дома нет желания ее снимать, так как администрация не желает, чтобы у КСИР появилось ядерное оружие.

Ранее в Иране сообщили, что правительство республики готово применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду Ормуза.

В Тегеране отметили, что «терпение имеет пределы» и, при сохранении текущих действий Вашингтона, включающих «морское пиратство и бандитизм», необходим жесткий ответ.