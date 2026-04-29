Президент Чехии предложил России напасть на Прибалтику

Президент Чехии Петр Павел в среду, 29 апреля, предложил России провести «ограниченные военные действия» на территории стран Прибалтики, чтобы унизить Североатлантический альянс (НАТО) и продемонстрировать его бесполезность.

— Если бы вы были на месте российского лидера и увидели ослабление Европы, ослабление влияния США на европейскую безопасность, вы бы сказали: «Ну, это хороший шанс. Давайте воспользуемся им». Я бы сказал, давайте посмотрим на это с точки зрения возможностей для России, — высказался чешский президент в эфире телеканала CNN.

16 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва оставляет за собой право на самооборону при продолжении ударов украинских беспилотников по территории страны через Финляндию и страны Прибалтики.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о готовности российской стороны ответить на действия стран Балтии, если те проигнорируют ее предупреждение касательно предоставления своего воздушного пространства для украинских дронов.