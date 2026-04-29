На  Украине раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского

Андрей Дуванов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее игнорировал звонки от Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Азаров, конфликт вокруг зерна является не первым примером разногласий между странами. По его словам, ранее Нетаньяху уже отказывался разговаривать и встречаться с Зеленским. По мнению Азарова, это происходит из-за того, что премьер-министр Израиля не рассматривает Зеленского как государственного деятеля.

«Скандал с закупкой зерна Израилем – уже не первое свидетельство определенной напряженности в отношениях между киевским режимом и Израилем. Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год, по крайней мере», — заявил он.

Напомним, что 28 апреля МИД Украины вручил ноту протеста израильскому послу в Киеве Михаэлю Бродскому. Причиной стало поступление в Израиль судна с зерном, которое было собрано в новых регионах России. Это привело к дипломатическому скандалу между Украиной и Израилем.