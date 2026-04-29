В Киеве произошел взрыв на кладбище. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Андрея Марочко.

Как сообщает издание, взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги. Один из ударов произошел на Совском кладбище в Соломенском районе. По информации источника, это кладбище закрыто для новых захоронений. Кроме того, там похоронен тезка Владимира Зеленского — украинский командир спецгруппы 8-го полка спецназначения оперативного командования ВСУ «Север» Евгений Зеленский.

Как сообщил Марочко, удар по кладбищу мог произойти из-за сбоя в работе ПВО Украины.

«Удары по Шевченковскому и Соломенскому районам Киева говорят о том, что наши разведорганы выявили там законные цели для нанесения ударов. Говоря о прилете по кладбищу, можно предположить, что это результат работы украинской системы ПВО, поскольку нештатное срабатывание этих систем отмечается очень часто», — заявил он.

