Германия назначила нового посла в Киеве

Новым послом Германии на Украине станет дипломат Борис Руге, который занимает должность помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности в Брюсселе. Об этом сообщает Spiegel.

Такое решение принял федеральный кабинет министров по предложению главы МИД ФРГ Иоганна Вадефула.

64-летний Руге является экспертом по внешней политике и безопасности. До работы в НАТО он был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посланником в посольстве в Вашингтоне, а также послом Германии в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Дипломат сменит на посту Хайко Томса, который должен переехать в Мадрид.

Кроме того, по данным издания, Берлин намерен усилить штаб военных атташе в Киеве. Федеральное правительство хочет активизировать привлечение немецких инвесторов для вложений в украинские оборонные предприятия или создания совместных производств.