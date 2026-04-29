Мерц пожаловался на плохое отношение к нему граждан в соцсетях

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что немцы высказываются о нем в соцсетях гораздо хуже, чем о ком-либо из его предшественников.

"Если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и очерняют - ни одному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного", - сказал Мерц в интервью журналу Der Spiegel. "Я не жалуюсь, но это все так", - добавил он.

Причиной столь негативного отношения к нему граждан Мерц считает собственную открытость.

"По натуре я очень открыт. Я высказываю свое мнение и понимаю, что это приведет к спорным дебатам", - объяснил он, признав, что его высказывания "находят отклик у крайне чувствительной публики, которую легко вывести из себя".

Тем не менее, канцлер заявил, что намерен поработать над стилем своего общения, чтобы убедить граждан в правильности своей политики.

"Я, безусловно, могу стать в этом лучше", - сказал он.

Высказывания канцлера сразу же вызвали реакцию со стороны немецких политиков и журналистов. "Этот менталитет жертвы совершенно не подходит ХДС", - заявил бывший депутат бундестага от партии Мерца (ХДС) Максимилиан Мёрзебург.

"Чего канцлер надеется добиться таким заявлением? Сочувствия?" - задался вопросом заместитель главного редактора Bild Пол Ронцхаймер.

"Не уверен, что стране был нужен такой странный сигнал исторической и личной ошибочной оценки со стороны канцлера", - отметил кандидат в лидеры партии СвДП Вольфганг Кубички.

Обычные немецкие пользователи соцсетей в свою очередь отреагировали на интервью Мерца распространением хэштега Heulsuse ("плакса").

Накануне соцопросы показали очередное рекордное падение рейтинга канцлера. По данным социологического института Forsa, работой главы немецкого правительства в настоящее время недовольны 83 жителей Германии.