Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, участвовавших в боях за Ильиновку Донецкой народной республики (ДНР). Обращение министра ведомство опубликовало в Telegram.

В Кремле сделали новое заявление после ударов ВСУ по Туапсе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Туапсе, сообщив, что на данный момент ведется работа над минимизацией последствий атаки. Его слова передает ТАСС.

США выступили с новыми угрозами из-за иранской нефти

Вашингтон ужесточает меры по ограничению поставок иранской нефти, которая остается ключевым источником доходов Тегерана. На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. Во вторник ведомство предупредило, что под вторичные санкции могут попасть все банки, участвующие в торговле с Ираном, передает Bloomberg.

Стал известен ответ Лондона на высылку британского дипломата из России

Великобритания отзывает аккредитацию у российского дипломата, заявил представитель МИД Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС.

Секретные письма NASA поставили под вопрос видео с НЛО

Секретные письма NASA вызвали новые вопросы вокруг одного из самых известных видео Пентагона с НЛО, известного как GoFast. Видео сняли пилоты ВМС США в 2015 году у побережья Атлантического океана. В NASA заявили, что объект, скорее всего, был обычным предметом, дрейфующим по ветру, передает Daily Mail.

«Черт возьми, нет»: генералы отговорили Трампа от ядерного удара

Американский политический комментатор, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональда Трамп хотел «послать Ирану сигнал» с помощью ядерного оружия, но военные его отговорили. Комментарий Джонсона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Стало известно об активном наступлении ВС РФ в Сумской области

В Сумской области российские подразделения наступают на поселок Краснополье, взламывая оборону противника на участке фронта протяженностью около 10 км. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

Центральные банки начали резко скупать один драгоценный металл

Мировые центробанки в первом квартале 2026 года наращивали запасы золота быстрее, чем за весь последний год, сообщает Bloomberg.

Стало известно, чем Трамп угощал Карла III в Белом доме

СМИ рассказали о том, какие блюда были в меню во время встречи президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Life.

Компания Гордон задолжала налоговой крупную сумму

Компания юриста Екатерины Гордон задолжала налоговой 363 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

