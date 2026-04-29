Назван мотив украинцев, подозреваемых в поджоге дома Стармера

СМИ назвали мотив украинцев, которых подозревают в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что ранее в уголовном суде Лондона началось первое слушание по факту поджога — в качестве подозреваемых выступают три мужчины. Двое из них являются гражданами Украины, а третий приехал в Великобританию из Румынии. Все три отрицают свою вину.

По информации издания, обвиняемые действовали ради денежного вознаграждения. Согласно версии следствия, в мае 2025 года подозреваемые подожгли дом Стармера на Каунтесс-роуд, припаркованную возле него машину и дом на Эллингтон-стрит, который принадлежит компании Стармера. Обвинение полагает, что мужчинам пообещали деньги за поджоги и фотоотчет. Отмечается, что за поджог автомобиля предлагалось 2 тысячи фунтов — около 202,5 тысяч рублей.

Ранее Стармер заявил, что британцам придется менять свои привычки.