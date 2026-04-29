Мерц раскрыл, о чем предупреждал Трампа по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сохранении конструктивного диалога с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на публичную критику со стороны американского лидера из-за позиции Берлина по иранскому вопросу.

Ранее Трамп жестко прошелся по компетенции немецкого канцлера, указав на его непонимание ситуации.

«Личные отношения между американским президентом и мной, по крайней мере с моей точки зрения, остаются неизменно хорошими. Просто у меня с самого начала были сомнения относительно того, что началось там в связи с войной с Ираном. И поэтому я выразил это», — заявил Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

Основную тревогу немецких властей вызывает блокада Ормузского пролива, которая наносит удар по энергобезопасности и экономике всей Европы. Мерц подчеркнул, что вопрос урегулирования ближневосточного конфликта является критически важным для Берлина.

При этом в общении с общественностью канцлер оказался куда более откровенен. На встрече с гимназистами в Марсберге Фридрих Мерц признал серьезные просчеты Запада: «Западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали». По словам канцлера, иранская сторона демонстрирует более высокую эффективность в переговорном процессе, а США рискуют надолго оказаться втянутыми в затяжной конфликт, из которого не видно выхода.