Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил сокращение американского контингента в Германии и озвучил сроки принятия решения.

«Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии», — сообщил глава Белого дома.

Решение о возможном сокращении контингента будет принято в короткий период времени, отметил политик.

Ранее Трамп заявил, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки со стороны союзников по альянсу в ходе военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что «безусловно» рассматривает возможность выхода страны из альянса.