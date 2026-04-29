Стало известно, чем Трамп угощал Карла III в Белом доме

СМИ рассказали о том, какие блюда были в меню во время встречи президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что приемом в честь визита короля Великобритании занимался сам Трамп и его жена Мелания. Акцентом встречи стала общая истории и культура двух стран.

В меню вошли четыре подачи. В качестве первого гостям подали овощной велюте с сердцевиной пальмы, жареным шалотом и микромятой. На второе — равиоли с весенними травами, которые собрали в кухонном саду Белого дома. К ним подали рикотту, сморчки и эмульсию из пармезана.

Главным горячим блюдом стала камбала меньер с ореховым коричневым маслом, картофельным паве и салатом. В качестве десерта гостям предложили шоколадный гато в форме улья с кремом из ванили, миндальным бисквитом, мороженым с крем-фрешем и медом, который тоже собрали с пасеки из Белого дома. Кроме того, на ужин принесли американские вина: рислинг Hopkins Heritage 2024 года, пино-нуар Penner-Ash Willamette Valley 2022 года и шардоне Newton Unfiltered 2022 года.

Во время приема гости могли увидеть выступления военных музыкантов США из морской пехоты, армии и ВВС. Декор зала был выполнен в садовой теме — с вишневыми цветами, сиренью, флоксами, ландышами и другими цветами.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце.