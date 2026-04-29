Жители Германии за последние 20 лет слишком устроились в атмосфере благополучия, однако период слишком комфортной жизни для них закончился. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он отметил в интервью журналу Der Spiegel, что большая часть населения Германии и немецкие политики недооценивают то, что сейчас происходит в мире.

«Прошу, не воспринимайте это как упрёк, но мы слишком комфортно устроились в атмосфере благополучия. Я первый за последние 20 лет канцлер, который говорит немцам прямо: наша иллюзия процветания не сохранится», — сказал Мерц.

Ранее немецкий канцлер заявил, что дипломатия Европы нуждается в военной поддержке, чтобы стать эффективной.