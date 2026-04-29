Выход ОАЭ из ОПЕК станет «ударом» для нефтяной индустрии: что пишут зарубежные СМИ

Объединенные Арабские Эмираты намерены выйти из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). С чем связано такое решение, и как оно повлияет на нефтяные рынки, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении покинуть ОПЕК+. Это решение было принято в закрытом режиме, без консультаций с партнерами. Страна входит в первую шестерку мировых производителей нефти и больше не будет связана квотами на добычу, установленными в рамках организации.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о том, что «настало время задуматься о будущем» и момент выхода из ОПЕК «выбран правильно», так как в нынешних условиях окажет минимальное влияние на всех производителей, пишет Financial Times.

Однако, по данным издания, отказ Объединенных Арабских Эмиратов от участия в ОПЕК+ станет «существенным ударом» для нефтяной организации и ее фактического лидера - Саудовской Аравии.

Выход ОАЭ из ОПЕК+ знаменует собой значительные перемены для нефтедобывающей группы, отмечает Al Jazeera.

«Потеря страны, способной добывать 4,8 миллиона баррелей в сутки и стремящейся добывать больше, лишает группу реального инструмента контроля», - приводит издание слова главы отдела геополитического анализа энергетической исследовательской компании Rystad Energy Хорхе Леона.

По его мнению, сейчас Саудовской Аравии придется брать на себя больше ответственности за поддержание стабильности цен, а рынок «лишается одного из немногих амортизаторов».

Сейчас выход ОАЭ из ОПЕК вряд ли существенно повлияет на мировые рынки, так как поставки нефти резко ограничены из-за войны в Иране и закрытого Ормузского пролива. Во вторник, 28 апреля, эталонная нефть марки Brent торговалась выше 111 долларов за баррель, что более чем на 50% выше довоенной цены, отмечает The Associated Press.

При этом, по данным журналистов, слухи о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК+ «ходили уже некоторое время», так как страна выступала против квот, считая их заниженными. Также на решение эмиратов могли повлиять и разногласия с Саудовской Аравией в региональной политике.

Когда-то Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты были близкими союзниками, но в последние годы их пути разошлись, напоминает The New York Times.

«Эмираты все больше идут своим путем, укрепляя связи с Израилем и поддерживая вооруженную сепаратистскую группировку на юге Йемена, в то время как Саудовская Аравия поддерживает правительство. Война с Ираном, похоже, усугубила этот раскол», - говорится в статье.

Решение ОАЭ последовало за выходом из картеля Анголы, Эквадора и Катара в 2024, 2020 и 2019 годах соответственно. Но Объединенные Арабские Эмираты добывают больше нефти, чем эти страны, и их выход из объединения имеет более серьезные последствия, констатировала газета.

Разрыв с ОПЕК укрепляет связи ОАЭ с США и это «еще одна внешнеполитическая победа американской энергетики, использующей ископаемое топливо», уверяет издание The Wall Street Journal.

ОПЕК сейчас играет меньшую роль на мировых нефтяных рынках, чем в 1970-х годах, когда доля организации в добыче нефти составляла 85%. Сегодня же она держится на уровне около 50%. У ОПЕК в настоящее время есть рычаги влияния, но это уже не монополия, пишет BBC News.

Таким образом, по мнению издания, действия ОАЭ можно истолковать как признак снижения зависимости от нефти в современном мире. В нынешнем водовороте событий есть и другие признаки, в частности, инвестиции Китая в электрификацию помогли смягчить экономический удар от роста цен на нефть и газ.