Путь Украины в Европу оказался «трагедией» и привел страну к «геноциду собственного народа». Об этом написал политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

По словам политика, на Украине сложилась «катастрофическая ситуация» с рождаемостью и с экономикой. Он отметил, что сейчас Киев «под лозунгами пути в Европу» увеличивает число сирот и вдов, «залезает» в долги и теряет людей. Также в стране «идет соревнование рецептов, как выловить больше людей на бойню», отметил Медведчук.

«Но тут возникает вопрос: если государство устроило геноцид собственного народа, не уважает его прав, грабит и унижает его, то зачем такое государство защищать, зачем оно вообще нужно? Если даже с показателями, заниженными в полтора-два раза, Украина занимает последние места в мире по рождаемости, по уровню счастья и первые места по смертности и нищете? Легко понять, что такое государство в Европе никто не ждет, у них там свои проблемы», — написал он.

Медведчук подчеркнул, что в итоге «цивилизационный выбор», касающийся вступления Украины в НАТО и ЕС, «уничтожил» украинское государство, а также «довел» страну и ее народ «до ручки».

В апреле Медведчук также писал, что европейское будущее Украины является не более, чем «миражом».

24 апреля глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не может назвать точную дату вступления Украины в объединение, так как это «сложный процесс». 20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в ЕС, который подразумевает частичную интеграцию и «символические» льготы без основных прав полноценного члена.

Затем президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, сказав, что Киев якобы «по-настоящему» защищает Европу.