Эксперт оценил шансы Карла III настроить Трампа против России
Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что британскому королю Карлу III не удастся настроить Дональда Трампа против России, поскольку у президента США напряженные отношения с Лондоном. Об этом сообщает News.ru.
Карл III прибыл в США на этой неделе. Эта поездка стала первым визитом британского монарха в Штаты с 2007 года. Король выступил в Конгрессе и призвал США продолжить поддержку Украины.
Кортунов подчеркнул, что британскую политику определяет не Карл III. Сейчас у власти в Лондоне находится Лейбористская партия. Политолог отметил, что между правым популистом Трампом и премьером-лейбористом Киром Стармером существует «серьезное идеологическое расхождение».
По мнению Кортунова, с помощью визита короля Британия пыталась смягчить расхождения между властями двух стран «за счет акцента на более нейтральную фигуру» Карла III.