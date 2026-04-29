«Карл согласен»: Трамп втянул британского монарха в ближневосточный конфликт

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление: по его словам, король Карл III не просто разделяет позицию США по иранской ядерной программе, но согласен даже больше, чем сам американский лидер. Проблема в том, что британский монарх по конституционному обычаю обязан соблюдать строжайший политический нейтралитет и не имеет права комментировать внешнеполитические вопросы, особенно такие острые как конфликт в Иране.

Трамп использует визит короля для своих политических заявлений, утверждая, что военное поражение Ирана уже нанесено и ядерного оружия ему никогда не позволят иметь.

Президент США заявил, что король Карл III «согласен» с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия: «Как вы, наверное, знаете, мы сейчас проводим небольшую работу на Ближнем Востоке, и у нас всё хорошо получается. Мы нанесли военное поражение этому конкретному противнику, и мы никогда не позволим этому противнику — Карл согласен со мной даже больше, чем я сам, — мы никогда не позволим этому противнику обладать ядерным оружием».

Проблема в том, что король Великобритании не может комментировать ближневосточный конфликт, поскольку от короля ожидают соблюдения строгого нейтралитета в политических вопросах: конституционный конвент Великобритании запрещает монарху вмешиваться в политику правительства и выражать пристрастные взгляды. Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что не считает, что стране следует ввязываться в операцию США, заявив ранее: «Это не наше. Мы не будем втянуты в конфликт».

Напомним, что Стармер созывал международные совещания, добиваясь дипломатических усилий по возобновлению открытия Ормузского пролива для глобального использования, и ранее заявлял, что Иран не должен иметь возможности получить ядерное оружие. В начале марта он выступил с заявлением, в котором призвал Тегеран «отказаться от своего стремления разработать ядерное оружие и прекратить дестабилизирующую деятельность на Ближнем Востоке», добавив: «Это была давняя позиция сменявших друг друга правительств Великобритании».

Во вторник, 28 апреля, британский монарх в исторической речи обратился к общим ценностям между США и Великобританией, подчеркнув важность международного сотрудничества и служения в обращении к совместному заседанию Конгресса. Напомним, что выступление Карла III состоялось в момент обострения отношений между традиционно близкими союзниками, и его запланированный заранее визит стал возможностью разрядить обстановку. Дональд Трамп же заявлял, что хотел бы отказаться от членства США в НАТО после того, как несколько союзников выступили против его решения об операции в Иране.