Сексолог оценила интимный жест Трампа в адрес жены на встрече с Карлом III

Психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала интимный жест президента США Дональда Трампа в адрес его жены Мелании, который произошёл на публике.

Ранее во время прогулки по Вашингтону с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой Трамп игриво похлопал по ягодицам первой леди Мелании. Этот момент попал в объективы камер.

Несмотря на многолетний брак и статус публичных личностей, Дональд и Мелания Трамп смогли сохранить искру в отношениях, отметила сексолог. По мнению эксперта, спонтанный жест президента свидетельствует о том, что их связь далека от формальной или просто «дружеской».

Когда мужчина касается женщины подобным образом — и это не плечо, а более интимная часть тела — это говорит о наличии крепких «мужско-женских» отношений. Это прекрасный показатель: несмотря на многие годы в браке и наличие детей, у них сохраняется именно межполовое притяжение, а не просто родственная или товарищеская привязанность. Такие союзы обычно бывают очень прочными. Видно, что Мелания по-прежнему интересна Дональду как женщина, он смотрит на неё с большим интересом, и этот жест лишь подчеркивает, что в их личной жизни всё остается так же ярко, как и в начале брака. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Никитина подчеркнула, что, хотя с точки зрения психологии отношений жест Трампа выглядит позитивно, статус официального лица накладывает на его поведение жесткие ограничения, которые в данном случае были нарушены.

«Здесь мы видим явное нарушение канонов поведения на людях. Дональд Трамп для Мелании — муж, но для всего остального мира он — президент, лицо, представляющее интересы огромной страны. С точки зрения этикета, даже если бы это был не президент, а обычный человек в общественном месте, подобное поведение недопустимо. Есть официальный протокол: если мужчина в ресторане отодвигает женщине стул и при этом опускает руку ниже её пояса — это некорректно. Вероятно, Трамп просто «забылся» или действовал машинально, не проконтролировав момент, потому что дома для них такой контакт привычен и естественен».

Эксперт уверена, что в действиях Трампа не было намерения задеть супругу. Напротив, его жест — следствие глубокого доверия и тесного контакта в паре, хотя и вынесенное на обозрение мировой общественности.

«В этом жесте нет попытки унизить достоинство Мелании или показать над ней превосходство. Она держится очень независимо, и весь мир знает, что она его жена. Он просто вынес на публику то, что обычно происходит между ними за закрытыми дверями. Дома человек снимает «президентский костюм» и становится просто мужем, где супруги могут поправить друг другу одежду или игриво похлопать друг друга. Это признак тесного контакта. Трамп мог просто задуматься и совершить это действие машинально. Это не про оскорбление, это про излишнюю откровенность, которая в контексте большой политики выглядит спорно, но в контексте семьи — абсолютно здорово», — заключила она.

