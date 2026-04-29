В Киеве учителя уволили за использование русского языка на уроке

В одном из лицеев Киева учителя уволили за использование русского языка во время урока.

Об этом говорится в сообщении офиса уполномоченного по защите государственного языка на Украине, опубликованном в Facebook*.

«По результатам государственного контроля составлен протокол об административном правонарушении», — отмечается в тексте, при этом уточняется, что руководство учебного заведения прекратило трудовые отношения с преподавателем.

Сообщается, что нарушение было зафиксировано учениками старших классов, после чего началась проверка.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что в Латвии регулярно звучат предложения запретить русские имена и фамилии.

Также родители русскоязычных школьников в Латвии жалуются на снижение успеваемости детей после введения ограничений на использование русского языка.

