В Киеве учителя уволили за использование русского языка на уроке
В одном из лицеев Киева учителя уволили за использование русского языка во время урока.
Об этом говорится в сообщении офиса уполномоченного по защите государственного языка на Украине, опубликованном в Facebook*.
«По результатам государственного контроля составлен протокол об административном правонарушении», — отмечается в тексте, при этом уточняется, что руководство учебного заведения прекратило трудовые отношения с преподавателем.
Сообщается, что нарушение было зафиксировано учениками старших классов, после чего началась проверка.
Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что в Латвии регулярно звучат предложения запретить русские имена и фамилии.
Также родители русскоязычных школьников в Латвии жалуются на снижение успеваемости детей после введения ограничений на использование русского языка.
