Зеленский от всех украинцев отблагодарил британского короля

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил короля Великобритании Чарльза III за призыв к американскому Конгрессу продолжить помощь украинцам.

© Lenta.ru

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Я благодарю Его Величество короля Чарльза III, королевскую семью, Соединенное Королевство и всех отважных американцев за этот громкий призыв к единству в поддержку Украины с другой стороны Атлантики», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, подобные обращения крайне нужны «для того, чтобы принести достойный и длительный мир Украине и всей Европе».

«Народ Украины глубоко благодарен за всю поддержку, оказанную Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Спасибо», — резюмировал глава государства.

В 2025 году Зеленский поделился, что Чарльз III помог ему восстановить отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.