На Западе раскрыли, что обсуждалось в Белом доме в отношении Ормузского пролива

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности в ходе встречи в Белом доме обсуждали возможное усиление или ослабление американского военного присутствия в Ормузском проливе, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на официальное лицо.

По информации издания, 27 апреля прошла встреча Трампа и его команды в ситуационной комнате Белого дома, во время которой американскому лидеру были предложены различные варианты действий военнослужащих в Ормузском проливе.

Варианты, которые обсуждались на встрече в понедельник в ситуационной комнате, включали в себя вопрос о том, должно ли измениться военное присутствие Соединенных Штатов в Ормузском проливе - или увеличиться, или уменьшиться - и должны ли военные стать более агрессивными в проведении операций в этой важнейшей водной транспортной артерии, поделились подробностями авторы публикации со ссылкой на официальной лицо.

По данным источников телеканала, хозяин Белого дома еще не принял решение по этому вопросу.