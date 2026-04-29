Почему Польша отпустила археолога Бутягина

Власти Польши освободили российского археолога Александра Бутягина через Белоруссию, чтобы избежать репутационных потерь и политических рисков, пишут «Ведомости». Решение было принято на фоне широкого резонанса в научной среде и при посредничестве спецслужб.

В начале декабря 2025 года Бутягина, археолога и сотрудника Эрмитажа, задержали в Варшаве по запросу Украины. Киев обвинял Бутягина в «незаконных археологических исследованиях» в Крыму.

Двадцать восьмого апреля стало известно, что Бутягина освободили в рамках обмена заключенными с Польшей. Обмен состоялся на белорусско-польской границе. В ФСБ сообщали, что Бутягина и супругу российского военного обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии.

По данным «Ведомостей», Варшава сочла экстрадицию ученого в Киев опасной для своей репутации: это могло быть воспринято как политическое преследование деятеля науки. По мнению экспертов, важную роль сыграла тесная координация Москвы и Минска: Белоруссия выступила удобным посредником, позволив Польше избежать прямой передачи ученого России, что в текущих условиях для польской стороны было бы «политически неприемлемо».

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич добавил, что с помощью обмена Польша также пыталась доказать свою важность в Евросоюзе и на восточном фланге НАТО.

Юрист Александр Суржин, представляющий заявителей в ЕСПЧ, обратил внимание, что обмен прошел по линии спецслужб. Это «выводит его из сферы действия международно-правовых механизмов».

По мнению юриста, у Бутягина, если он не договорился об обратном, остается право подать иск к властям Польши. Речь может идти об иске за прямой и косвенный ущерб по неправомерному удержанию.