Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье на Substack обратила внимание на новые подробности дела о коррупции в высших эшелонах руководства Украины.

«Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину», - поделилась подробностями она.

С ее точки зрения, ближайшее окружение главы киевского режима все больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа.

Пока на линии боевого соприкосновения погибают люди, члены свиты Зеленского торгуются из-за откатов, средств на залог и сохранения элитной недвижимости, резюмировала Мендель.

29 апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые сведения, связанные с коррупцией в окружении Зеленского.

Фигурирующий в скандальном деле о коррупции предприниматель и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с нынешним секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в оборонной сфере.