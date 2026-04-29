Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

Пользователи сети обсудили фото британского принца Уильяма в военной форме. Публикация и комментарии появились на странице королевской семьи в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний принц Уэльский посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил Вэлли на острове Англси в Северном Уэльсе, чтобы отметить ее 85-ю годовщину. На размещенных снимках он предстал в военной форме, коричневых ботинках с грубой подошвой и сером берете.

Опубликованный пост набрал 115 тысяч лайков. Поклонники королевской семьи обсудили внешний вид принца Уильяма в комментариях: «С возрастом он становится все красивее», «Он так похож на свою мать», «Стареет как хорошее вино», «Ему нужно всегда ходить в берете, чтобы спрятать лысину», «Головной убор делает его таким привлекательным», «Берет и борода сделали свое дело».

В ноябре 2023 года принц Уильям занял первое место в рейтинге самых сексуальных мужчин с лысиной.