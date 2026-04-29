Названо условие возвращения Трампа к переговорам по Украине

Научный сотрудник РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что президент США Дональд Трамп может вернуться к урегулированию конфликта на Украине из-за отсутствия значимых побед. Об этом Блохин рассказал News.ru.

Двадцать восьмого апреля замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что переговоры по Украине поставлены на паузу. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении контактов. Дипломат предположил, что площадкой для очередного раунда переговоров могла бы стать Саудовская Аравия.

По мнению Блохина, из-за отсутствия побед или значимых дел, которые привлекли бы внимание к Трампу, президент США может снова взяться за украинский кризис.

«По крайней мере, все эти переговоры будут ему на руку. Неважно, будет решен украинский кризис или нет», - подчеркнул политолог.

По сообщениям американских СМИ, Трамп «ясно дал понять, что Россия приветствуется на всех встречах саммита G20», который пройдет в Майами 14-15 декабря. Публично президент США заявил, что присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите было бы очень полезным.