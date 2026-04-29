Мерц пояснил, зачем Европе собственная ядерная бомба

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с программным заявлением, связав эффективность европейской дипломатии с наличием реальной военной мощи. В интервью немецкому изданию Spiegel политик подчеркнул, что переговоры без оружия так же бесполезны, как музыка без инструментов. По его убеждению, Европа должна обладать возможностью защитить себя, чтобы ей не пришлось это делать на практике. Подробности сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

В ходе беседы с журналистами Мерц процитировал прусского короля Фридриха II, который когда-то заметил: дипломатия без оружия — что музыка без инструментов. Развивая эту мысль, канцлер заявил, что дипломатическая мощь Европы станет по-настоящему действенной лишь тогда, когда её подкрепят военные арсеналы. Особое место в этой концепции, по словам Мерца, занимает европейское ядерное оружие.

Немецкий лидер прямо обратился к Франции - единственной ядерной державе в Европейском союзе - с предложением начать переговоры о том, как можно совместно защитить континент. Хотя официальный Париж пока не комментировал эту инициативу, подобные заявления из Берлина звучат все чаще. Ранее аналогичные идеи высказывали и другие европейские политики, однако канцлер Германии сформулировал их особенно жестко.

Заявление Мерца прозвучало на фоне растущего беспокойства европейских лидеров по поводу надежности американских гарантий безопасности. В условиях неопределенности вокруг будущего НАТО и возможного изменения трансатлантических отношений внутри Евросоюза всё громче звучат голоса в пользу создания собственных оборонительных механизмов, вплоть до ядерного компонента.

Таким образом, Берлин впервые за долгое время на столь высоком уровне заговорил о необходимости подкрепить европейскую дипломатию не только обычными вооружениями, но и атомным потенциалом. Хотя Мерц не уточнил, идёт ли речь о создании общеевропейского ядерного оружия или о передаче французских и британских арсеналов под коллективные механизмы. Сам факт постановки вопроса знаменует серьезный сдвиг в военно-политической риторике Германии. Детали возможных переговоров с Парижем пока не раскрываются.