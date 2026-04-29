Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью Spiegel, что европейская дипломатия будет подлинно эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая ядерное оружие.

Мерц процитировал слова короля Пруссии Фридриха II (1712 — 1786 годы): «переговоры без оружия что музыка без инструментов».

Политик отметил, что выводит из этого следующую фразу: Европа хочет иметь возможность защитить себя, чтобы ей не пришлось этого делать.

Мерц уточнил, что именно поэтому он обращается к Франции, чтобы обсудить, как можно «защитить Европу».

Отвечая на вопрос журналиста, идет ли речь о европейском ядерном зонтике, Мерц ответил, что «в том числе». По его словам, речь идет «обо всем, что необходимо для безопасности Европы».

В начале марта президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что республика увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество.

Комментируя слова Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание в настоящее время остается краеугольным камнем глобальной безопасности, нельзя забывать про режим нераспространения ядерного оружия.