Обзор иноСМИ: «от Трампа скрывают правду», «глава генштаба ЦАХАЛ в ярости»

«Кто-нибудь, расскажите Америке, чем это закончится»

Во время второй иракской кампании генерал Дэвид Петреус задал свой знаменитый вопрос: «Скажите мне, чем это закончится». Этот вопрос как нельзя лучше подходит к операции «Эпическая ярость» и к необдуманной и потенциально катастрофической войне против Ирана, считает обозреватель The Hill Харлан Уллман. Начиная с корейского конфликта, ни один президент США, за исключением Джорджа Буша-старшего, так и не усвоил важный урок: американская армия мастерски выигрывает сражения, но не побеждает в войнах. Те, кто критиковал первого президента Буша, поскольку он не отправил войска в Багдад в 1991 году, поняли, насколько катастрофическими были бы последствия, когда его сын Джордж Буш-младший, сделал именно это. Возможно, после прошлогодней 12-дневной войны и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Дональд Трамп поверил в безграничность американской военной мощи. Или же премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убедил Трампа, что война с Ираном окажется «приятной прогулкой».

В любом случае вопрос остается прежним: что дальше? Как долго ситуация может оставаться в подвешенном состоянии? В конце концов, какими бы впечатляющими ни были возможности вооруженных сил США, нельзя бесконечно держать корабли, самолеты, подлодки и тысячи солдат в состоянии полной боевой готовности - цена за это будет слишком высока. В условиях стремительного роста цен на бензин и удобрения (а вскоре и на продукты питания), Трампу и республиканцам предстоят выборы в ноябре, на которых они вполне могут потерять контроль над одной, а возможно, и над обеими палатами Конгресса. Трамп может объявить о военной победе и попытаться добиться дипломатическим путем того же, чего в свое время достигла администрация Обамы в рамках «ядерной сделки». Но если иранские переговорщики будут такими же жесткими, как в свое время ханойские, Трампа ждет непростой путь.

«Пентагон может скрывать от Трампа всю правду о войне»

На закрытых совещаниях в Белом доме вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как Минобороны США преподносит конфликт с Ираном, сообщает The Atlantic. В частности, вице-президент задается вопросом: не занижает ли Пентагон данные о критическом истощении запасов ракет. Два высокопоставленных чиновника администрации подтвердили The Atlantic, что Вэнс усомнился в достоверности информации, предоставляемой Пентагоном. По словам источников, знакомых с ситуацией, он также довел свои опасения по поводу нехватки определенных ракетных систем до президента Трампа. Последствия резкого сокращения запасов могут быть катастрофическими: в случае необходимости США придется задействовать те же резервы для защиты Европы или Тайваня. И министр обороны Пит Хегсет, и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн публично заявляют, что запасы вооружений США остаются внушительными, а урон, нанесенный иранским силам за восемь недель боев, они описывают как «сокрушительный».

Советники Вэнса сообщили The Atlantic, что вице-президент преподносит свои опасения как частное мнение, не обвиняя Хегсета или Кейна в попытка ввести президента в заблуждение. По словам советников, Вэнс старается не переходить на личности и не провоцировать раскол в военном кабинете Трампа. Тем не менее некоторые из доверенных лиц вице-президента полагают, что отчеты Хегсета настолько оптимистичны, что искажают реальную картину и говорят президенту лишь «то, что он хочет услышать». Трамп повторял многие позитивные заявления Хегсета и Кейна о войне, заявляя, что у США «практически неограниченные» запасы ключевых видов оружия. «В лучшем случае» Трампа знакомят с неполной картиной, заявили источники The Atlantic, знакомые с разведданными. Согласно внутренним оценкам, Иран сохраняет две трети своих ВВС, основную часть своих ракетных комплексов и большую часть своих маломерных быстроходных катеров, которые могут устанавливать мины и создавать помехи движению судов в Ормузском проливе. Всё это представляет «реальную угрозу» для США.

«Это позор»: глава генштаба ЦАХАЛ в ярости из-за мародеров

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир посвятил большую часть своего выступления перед высшим командным составом серьезным дисциплинарным проблемам, возникшим в войсках, пишет Haaretz. Замир заявил командирам, что усталость боевых подразделений после двух с половиной лет войны на нескольких фронтах не может служить оправданием для некоторых инцидентов. В частности, он обратил внимание на случаи мародерства в Ливане, повреждение статуи Иисуса в деревне Дебель и повсеместном ношении нашивок с политическими или агрессивными лозунгами.

Замир назвал всё это «призывом против ценностей ЦАХАЛ». Он заявил офицерам, что армия не должна идти на компромисс в вопросах ценностей и норм, а командиры обязаны четко обозначать границы для своих солдат. Замир показал видео, на котором призывник из инженерного корпуса повреждает статую Иисуса - видео было снято командиром его отряда. Мародерство Замир назвал «позором» и «моральным пятном на всей армии». Он объявил о создании специальной комиссии, в которую войдут представители военной прокуратуры, военной полиции и управления кадров, для дисциплинарного и уголовного преследования за акты мародерства.

«Остается бежать в кусты и молиться»: солдаты ВСУ об атаках российских дронов

Журналисты Yahoo News Japan поговорили с украинскими солдатами о реалиях «битвы дронов». По словам одного из них, больше всего на работу операторов дронов ВСУ влияет погода. При сильном ветре беспилотник просто сносит в сторону. Если идет дождь, вода попадает в электронику, и происходит короткое замыкание. В холодные и туманные дни дроны ВСУ не только теряют ориентацию в пространстве, но и перестают вообще что-либо видеть - объектив камеры запотевает из-за конденсата или покрывается инеем.

Солдатам ВСУ, ставшим целью для маленьких дронов-камикадзе, остается только бежать в кусты и молиться, подчеркнул украинский военный. Как заявил Yahoo News Japan один из украинских операторов, пусть сейчас и эпоха дронов, но без солдата беспилотник никуда не полетит и ничего не сделает. Чтобы удерживать линию фронта, нужны люди, а их ВСУ не хватает. По мнению солдата, Украине не стоит рассчитывать, что Америка или кто-то другой решит исход этого конфликта. Пока в Киеве «тешат себя иллюзиями» о завершении кризиса через какие-то «закулисные сделки», ситуация для ВСУ становится всё тяжелее, а российские войска продолжают продвигаться.

«Ядерный блеф Макрона»

Президент Франции Эммануэль Макрон в Афинах не смог сдержаться и перешел к открытым угрозам в адрес Турции, пишет Yeni Safak. Макрон заявил, что Париж защитит Грецию от Турции: «Знайте: если суверенитет [Греции] окажется под угрозой, мы будем здесь». Макрон на этом не остановился и пообещал «взять Грецию под ядерный зонтик». Разумеется, Россия отреагировала на это крайне жестко, но истинной мишенью Макрона была Турция. По сути, этот выпад отражал подсознательное стремление Макрона угрожать Турции ядерным ударом, считает автор Yeni Safak.

Автор статьи подчеркнул, что речь идет о Макроне, «который получил пощечину от жены, стал объектом насмешек Трампа и не имеет никакого веса в глобальной политике; о человеке, который пытается втиснуться в любую толпу, лишь бы выделиться, и получает нагоняи от президента Эрдогана на саммитах G20». По мнению автора Yeni Safak, ни слова, ни угрозы Макрона не заслуживают внимания Турции. Под его руководством Франция «уверенно идет к тому, чтобы стать главной неудачницей XXI века». Его вышвырнули из всех стран Центральной Африки; даже бывшие колонии больше не воспринимают его всерьез. Турция не придает большого значения легкомысленным замечаниям Макрона, считает автор статьи. Однако ее серьезно беспокоит оборонное партнерство Франции с Грецией и планы двух стран по созданию фронта к западу от Турции. В ответ на это автор статьи призвал «пересмотреть границу в Эгейском море по естественной границе Анатолии».