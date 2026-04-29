МИД Китая обвинил Японию в разжигании блокового противостояния

Линь Цзянь заявил, что Токио, прикрываясь лозунгами о «свободе и открытости», пытается спровоцировать блоковое противостояние в Индо-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».

Он прокомментировал планы Японии представить обновленную концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» во время визита премьер-министра Санаэ Такаити во Вьетнам и Австралию с 1 по 5 мая.

Линь Цзянь подчеркнул: «Прикрываясь лозунгами о свободе и открытости, японская сторона на деле предпринимает действия, провоцирующие блоковое противостояние, которые нацелены на формирование эксклюзивных группировок». Дипломат отметил, что отношения между странами не должны быть направлены против третьих сторон и не должны ущемлять их интересы.

Китайский представитель добавил, что подобный подход противоречит стремлению стран региона и международного сообщества к миру, развитию и сотрудничеству. Он выразил обеспокоенность тем, что действия Токио могут негативно сказаться на атмосфере взаимодействия в регионе.

В свою очередь, как сообщал телеканал NHK, обновленная японская концепция предполагает снижение чрезмерной зависимости стран региона от отдельных государств, а также укрепление их устойчивости и самостоятельности. Япония также планирует расширять число участников Транстихоокеанского партнерства (TPP) и развивать сотрудничество в сфере морской безопасности, включая поставки оборонного оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, между Токио и Пекином разразился дипломатический конфликт из-за заявлений премьер-министра Японии о возможной войне вокруг Тайваня.

Китай пригрозил Японии жесткими санкциями и разрывом экономических и дипломатических связей в ответ на эту позицию Токио по тайваньскому вопросу.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити затем выступила в парламенте с объяснениями своих слов, подтвердив, что Токио будет оценивать кризисы индивидуально.