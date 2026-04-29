Дональд Трамп охладел к украинской теме на фоне войны с Ираном

Издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что тема Украины отошла на второй план в Белом доме. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа не смогли вспомнить, когда в последний раз они обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Причиной такого смещения фокуса стало обострение ситуации на Ближнем Востоке - военный конфликт между США и Ираном, а также блокировка Ормузского пролива.

Один из анонимных высокопоставленных представителей Белого дома признался изданию: «Иран действительно стал главным фокусом». По словам источников, ключевые переговорщики по украинскому вопросу - спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер (зять американского лидера) — в настоящий момент в основном работают именно над иранским досье. Контакты с Москвой и Киевом они поддерживают, но в ограниченном формате.

Американские чиновники также указали на снижение личного интереса Дональда Трампа к украинскому конфликту. Это связано с охлаждением отношений между США и европейскими союзниками, которые отказались присоединиться к военной операции против Ирана и участвовать в разблокировке Ормузского пролива. На фоне трансатлантических разногласий Белый дом переключил ресурсы и внимание на более острый и непосредственный кризис в Персидском заливе.

Тем не менее источники Politico подчеркивают, что урегулирование украинского кризиса по-прежнему остается важным приоритетом для американского президента. Однако реальная повестка дня в Белом доме сейчас диктуется событиями на Ближнем Востоке. Иранский конфликт потребовал немедленной реакции, тогда как украинское направление, по мнению администрации, может подождать.

Европейские союзники США, которые рассчитывали на активное участие Вашингтона в мирных переговорах между Россией и Украиной, могут быть разочарованы. Пока Белый дом занят войной с Ираном и обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе, украинская проблема фактически отошла на второй план. При этом формально Трамп и его команда продолжают называть помощь Киеву приоритетом, но на практике их внимание и ресурсы поглощены ближневосточным театром военных действий.